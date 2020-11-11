Киевская областная организация партии "Наш край" вышла на протестную акцию "Стоп лжи" под стены ЦИК из-за массовых фальсификаций на местных выборах. Фальсификации при подсчете голосов были зафиксированы как минимум в трех районах: Фастовском, Богуславском, Васильковском



Об этом сообщает политическая сила на странице в Facebook.

Соучредитель партии Сергей Шахов убежден, Богуславская, Васильковская и Фастовская городские ТИК сфальсифицировали результаты выборов, чтобы представители данной политсилы не попали в областной совет, а Киевская областная ТИК в свою очередь не увидела такие злоупотребления и проигнорировала расхождения количества голосов в протоколах.



Как отметил глава Киевской областной организации партии "Наш край" Анатолий Присяжнюк, на основании протоколов УИК с мокрыми печатями о подсчете голосов избирателей, "Наш край" на выборах в киевский областной совет преодолевает 5% барьер.

По мнению партийцев, они стали жертвами "деребана" и "договорняков", к которым причастны другие политические силы. Поэтому "Наш край" уже обратился в суд с иском о нарушении избирательного законодательства.



В частности, активная группа партии "Наш край" передала обращение в ЦИК, правоохранительные органы и народных депутатов относительно создания комиссии по расследованию фальсификаций, которые состоялись после выборов 25 октября.



Напомним, что накануне политическая сила призвала все политические силы, которые "стали жертвами дерибана, договорняков, преступной фальсификации результатов выборов на Киевщине" приобщаться к акциям протеста.