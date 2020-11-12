Стало известно в каких условиях президент Украины лечится от "китайского" вируса



Как передает Politeka.net, в больнице "Феофания", где сейчас находится глава государства, побывали журналисты "Pavlovsky News".

По данным, на территории медучреждения находится несколько десятков представителей Госохраны, которые дежурят по периметру.

"По сути объект стал режимным. Сам лечебный корпус расположен в ухоженной парковой зоне с высаженными туями", - говориться в сообщении.

Дальше административного корпуса журналистам попасть не удалось - их остановила охрана и попросила покинуть территорию.

Владимир Зеленский находится в изолированной палате со спецсвязью. Пока к нему никого не пускают. Это строжайше запрещено.

Украинцы не оставили без внимания



"А обещал, что все будут в обычных больницах лежать - и он, и депутаты", "А почему не поехать в свой город в мед учреждение и там полечиться как и все", "Так это ещё границы закрыты, а так бы уже давно сдрыснул куда подальше на лечение", - писали в сети.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."











