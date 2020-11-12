Политический видеоблогер Сергей Корнак подводит итоги опроса о доверии органам власти, который он провёл среди своих подписчиков.

В частности, глава государства Владимир Зеленский пользуется доверием 43 процентов опрошенных.

«Анализируя, например, Фейсбук, я вижу, сколько есть спама про Зеленского. Его фотографии со слащавыми противными постами. Зайдешь в комменты – везде смайлики и сердечки, люди не пишут. Это все боты», - убеждён Корнак.

По его мнению, всё это делается для поддержания самооценки президента, так как известно, что комментарии он читает.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 20 процентов респондентов – в отличие от самого Корнака.

«Разумкову я не верю, он пришел на волне «зеленых». Он умный и понимает, что это все зашкваренная команда и надо от них дистанцироваться. Но на самом деле он такой же конъюнктурный человек, без родины и флага», - считает блогер.

У Юлии Тимошенко поддержка достигает девяти процентов. По этому поводу Сергей Корнак выразил радость от того, что украинский народ наконец-то перестал покупаться на красивые слова.

«Вся эта команда Порошенко, Юля, олигархи – набрали 8-9% доверия, так оно и есть. Хорошо, что мы все понимаем, что Порох и товарищи – это зло для Украины, это люди, которые не хотят процветания народа», - продолжает обозреватель.

Обещания пророссийских олигархов и их ставленников в парламенте обеспечить Украину вакциной из РФ Корнак назвал бредом. Он также напоминает, что все эти люди находись у власти всё время существования независимой Украины – и довели её до нынешнего положения.

Наконец, четырёхпроцентный уровень доверия к самой Верховной Раде блогер считает «позорным».

«При 4 процентах доверия к ВР мы все с вами понимаем, что это просто сборище продажных людей. Такая Верховная Рада не должна существовать», - подытожил политический аналитик Сергей Корнак.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, заразившись коронавирусом, уходит на самоизоляцию.

Сам Корнак давал парламентским фракциям весьма жёсткие характеристики.