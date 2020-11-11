Верховну Раду України потрібно розпустити, щоб дати шанс іншим людям спробувати свої сили в політиці

Таку думку висловив відеоблогер і підприємець Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Блогер проаналізував деякі партії в українському парламенті і роботу Верховної Ради, в цілому. Крім того, він звернувся до українців і попросив їх проголосувати, чи підтримують вони парламент.

Сергій Корнак заявив, що сьогодні у Верховній Раді існує явна конкуренція, яка, на його думку, "прийняла мерзотні обороти". Він розповів про партію Юлії Тимошенко "Батьківщина", яка тільки говорить про те, що все в країні погано, а також про партію Петра Порошенка"ЄС".

"Партія "ЄС" робить все, щоб в країні ситуація погіршилася. Партія "Батьківщина" тільки гавкає про те, що погано, пропонуючи якісь речі, які ніхто ніколи не приймає, і до влади вона ніколи не приходить", - підкреслив відеоблогер.

За його словами, деякі політики постійно "топлять" за "русский мир", але Російська Федерація, сама по собі, не здатна нічого сама виробляти. Корнак заявив, що ця країна може тільки експортувати, але на самостійні дії нібито не здатна.

Що стосується Верховної Ради, так Корнак вважає, що її пора розігнати, оскільки там постійно відбуваються якісь сутички і нічого не вирішується для України.

"Ліві люди, нічого для України не роблять, собачаться, лаються, б'ються. Що буде, якщо будемо обирати нову? Ніхто не знає, але і бояться цього не треба", - підкреслив блогер.

Також він не обійшов стороною і вибори, які відбулися в Україні не так давно. На його думку, підрахунки голосів на цих виборах - "просто мерзотні".

Нагадаємо, що Сергій Корнак розповів про те, що він думає про спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Як повідомляла Politeka, блогер Сергій Корнак розповів про масові протести, які пройшли в Грузії нещодавно.

Також Politeka писала, що підприємець Сергій Корнак розкрив українцям очі на те, ким є політики.