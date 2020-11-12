В кресле мэра Днепра сидит человек напрямую связанный с криминалитетом. Борис Филатов не скрывает своей дружбы с Геннадием Корбаном

Об этом пишет Антикор.

Последний был осуждён за похищение человека в 2016 году. Это тот минимум, в котором сработал Закон. На самом деле за этими приятелями стоят куда более серьёзные и яркие преступления. В 2000-ых их жизнь была, как голливудский блокбастер: афёры, перестрелки, взрывы и предательство.

Уже в 2005 году Борис Филатов официально стал долларовым миллионером. Как это удалось простому юристу? Пришлось стать непростым. Но об этом он не рассказывает в своих интервью.

Представьте, что вас ограбила цыганка, но перед этим загипнотизировала. С точки зрения закона, вы сами привели её в свой дом и отдали всё имущество. На вас нет побоев, а на двери следов взлома. Также работали и рейдеры Филатов и Корбан. Подкупая судей в Херсоне, они получали нужные документы. И вот друзья уже владельцы очередного здания в центре Днепра.

«В Украине нет рейдерства, а есть неправильно составленные документы», — так Геннадий Корбан объяснял свои преступления. Так они с Филатовым заполучили: ЦУМ, Детский мир, гостиницу “Астория” и многие другие ключевые здания Днепра.

Вот правда предыдущие хозяева не всегда сразу мирились с утратой. Так например в борьбе за рынок “Озёрка” был расстрелян Максим Курочкин в 2006 году. С Павлом Лазаренко, чьё имущество они тоже “отжали”, попроще. Он 8 лет гнил в американской тюрьме. Филатов лично ездил в США, как свидетель, чтобы не допустить досрочного освобождения экс-губернатора Днепропетровщины.

Но иногда и партнёры становились обузой. Вячеслав Брагинский неожиданно скончался от пуль в 2009 году. Перед этим он помог переоформить всё имущество Лазаренко на команду “Приват”. Позже оказалось, что она уже числится на предприятии “Манхеттен”, которое принадлежит Филатову-Корбану.

Также на пути встал и Геннадий Аксельрод. Его положили в апреле 2012 года. Корбановско-Филатовские СМИ, конечно, публиковали версии о мести, но общий пай ЦУМа с Корбаном тоже никуда не делся.

И вот уже потом началась обширная политическая деятельность двух ребят не «с нашего двора» Филатова и Корбана. Правда Геннадию всю “малину” наломал Сергей Рудык. После того, как следствие доказало, что Корбан его похитил в политику ему дорога закрылась. Но друг Филатов остался. И сделал Гену главой общественного совета Днепра — своеобразного гласа народа с расширенными полномочиями.

Теперь они используя старую схему — лазейки в законодательстве и вместе грабят горожан. Так Филатов и Корбан: создали полную монополию на питание детей в школах и детсадах, собирают деньги с городских парковок, при этом содержат парковочных инспекторов из бюджета и украли 10 миллионов на программе для пенсионеров «Золотой век». Это не все их преступления, но на все ни одной газеты не хватит.