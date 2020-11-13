Украинский политик Николай Томенко метко обозначил нынешние проблемы в нашем государстве

Об этом Томенко сообщил на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, пишет Znaj.ua.

Сегодняшний именинник, неповторимый Остап Вишня, почти 100 лет назад написал юмористическую, самокритичную и реалистичную статью "Чухраїнці":

"Имели чухраинцы целых пять глубоко национальных черт.

Черты эти, как на ту старинную терминологию, звались так:

1. Если бы знать.

2. Забыл.

3. Опоздал.

4. Как-то оно будет.

5. Я так и знал..."

Вот и сейчас, читая решение ЦИК об избрании городскими головами, депутатами местных советов третью граждан (две трети на выборы не пришли) Лозинского, Каськива, Кернеса... коррупционеров, негодяев, детей депутатов и застройщиков, жен городских голов, министров и других власть имущих... убеждаюсь, что наш Остап Вишня описал действительно много правдивых черт характера родного укранского народа.

Равнодушие большинства граждан, безнаказанность и безответственность властей - вот главные причины бедности и коррупционности современной матери-Украины

Итак, помним нашу историю и должны наконец научиться не повторять исторические ошибки!