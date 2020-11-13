Украинский политик Николай Томенко метко обозначил нынешние проблемы в нашем государстве
Об этом Томенко сообщил на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, пишет Znaj.ua.
Сегодняшний именинник, неповторимый Остап Вишня, почти 100 лет назад написал юмористическую, самокритичную и реалистичную статью "Чухраїнці":
Черты эти, как на ту старинную терминологию, звались так:
1. Если бы знать.
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2. Забыл.
3. Опоздал.
4. Как-то оно будет.
5. Я так и знал..."
Вот и сейчас, читая решение ЦИК об избрании городскими головами, депутатами местных советов третью граждан (две трети на выборы не пришли) Лозинского, Каськива, Кернеса... коррупционеров, негодяев, детей депутатов и застройщиков, жен городских голов, министров и других власть имущих... убеждаюсь, что наш Остап Вишня описал действительно много правдивых черт характера родного укранского народа.
Итак, помним нашу историю и должны наконец научиться не повторять исторические ошибки!