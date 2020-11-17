В Киеве около Верховной Рады проходит масштабный протест, в ходе которого случились столкновения

В частности, как сообщает Телеграм-канал Политика страны предприниматели и активисты движения "SaveФОП" выступали против законопроекта, который вводит обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Полиция пытается сделать проход для депутатов, но протестующие не пропускают никого.

Протестующие хотят пропускать каждого нардепа лишь после того как тот поклянется, что проголосует за закон об отмене обязательных кассовых аппаратов с нового года.

Участники акции также требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

С начала акции были замечены небольшие потасовки, но пока без массовых драк и задержаний.

Также ранее сообщалось, что в Харькове возле ХОГА сотни людей протестуют против карантина выходного дня.

Работники кинотеатров, кафе и ресторанов в очередной раз вышли на улицу с требованием не вводить ограничения.

Как сообщили в полиции, собралось около 500 человек. Протестующие собираются идти к ГУ полиции с протестом против штрафов.

Напомним, киевляне избили водителя, устроившего ДТП на Крещатике: "весь синий и в гематомах".

Как сообщала Politeka, в Киеве пьяный водитель на Porsche вылетел на тротуар и сбил пешехода: видео жуткого ДТП.

Также Politeka писала, что в Киеве мужчина захватил заведение общественного питания.