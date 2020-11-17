В Киеве около Верховной Рады проходит масштабный протест, в ходе которого случились столкновения
В частности, как сообщает Телеграм-канал Политика страны предприниматели и активисты движения "SaveФОП" выступали против законопроекта, который вводит обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Полиция пытается сделать проход для депутатов, но протестующие не пропускают никого.
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Протестующие хотят пропускать каждого нардепа лишь после того как тот поклянется, что проголосует за закон об отмене обязательных кассовых аппаратов с нового года.
Участники акции также требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
С начала акции были замечены небольшие потасовки, но пока без массовых драк и задержаний.
Также ранее сообщалось, что в Харькове возле ХОГА сотни людей протестуют против карантина выходного дня.
Работники кинотеатров, кафе и ресторанов в очередной раз вышли на улицу с требованием не вводить ограничения.
Как сообщили в полиции, собралось около 500 человек. Протестующие собираются идти к ГУ полиции с протестом против штрафов.
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