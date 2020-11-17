В Киеве около Верховной Рады проходит масштабный протест, в ходе которого случились столкновения

В частности, как сообщает Телеграм-канал Политика страны предприниматели и активисты движения "SaveФОП" выступали против законопроекта, который вводит обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Полиция пытается сделать проход для депутатов, но протестующие не пропускают никого.

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Протестующие хотят пропускать каждого нардепа лишь после того как тот поклянется, что проголосует за закон об отмене обязательных кассовых аппаратов с нового года.

Участники акции также требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

С начала акции были замечены небольшие потасовки, но пока без массовых драк и задержаний.

Также ранее сообщалось, что в Харькове возле ХОГА сотни людей протестуют против карантина выходного дня.

Работники кинотеатров, кафе и ресторанов в очередной раз вышли на улицу с требованием не вводить ограничения.

Как сообщили в полиции, собралось около 500 человек. Протестующие собираются идти к ГУ полиции с протестом против штрафов.

Напомним, киевляне избили водителя, устроившего ДТП на Крещатике: "весь синий и в гематомах".

Как сообщала Politeka, в Киеве пьяный водитель на Porsche вылетел на тротуар и сбил пешехода: видео жуткого ДТП.

Также Politeka писала, что в Киеве мужчина захватил заведение общественного питания.