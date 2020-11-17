Как пишет популярный телеграм канал Картель, со ссылкой на свои источники, самоизоляция Президента и Главы ОП вызывает недопонимание у жены Зеленского и его пиарщиков

Об этом сообщает "Информатор".

«В Офисе Президента явно не ожидали столь примитивный ход от своего руководства (совместное поселение в Феофании) и сейчас со всех сторон пытаются погасить пожар, созданный на ровном месте.

Елена Владимировна Зеленская, в свою очередь, недоумевает, зачем всей семьей переехали в президентский дом, оборудованный спецсвязью, переговорными, залами совещаний и охраной, если муж все равно туда не является. Наш источник из старого Квартала, намекает на свою версию, но она явно не каноничная. И обществу точно не понравится», - говорится в сообщении.

В свою очередь телеграм-канал Shadow Anonymousт выдвигает похожую гипотезу и добавляет, что Андрей Ермак во время карантина может повлиять на смену главы правительства.