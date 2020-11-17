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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий явился на международную встречу с поддельным результатом теста на китайский вирус

Как передает Politeka.net, об этом сообщил народный депутат Александр Скичко на своем Telegram-канале.

По его словам, случай произошел перед встречей украинского чиновника с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

"Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Казахстана, в период пандемии всех лиц, кто контактирует с ним, должен быть при себе отрицательный ПЦР тест на Covid-19. Наш же министр инфраструктуры приехал на встречу с ПЦР-тестом, который, по данным моих источников, был поддельный", - рассказал Скичко.

По информации нардепа, конфликт удалось уладить дипломатическим путем.

"Но насколько позорна, по сути, эта ситуация! Как можно так унижать и позорить нашу страну?? Что будут думать наши партнеры, имеющие дело с Министерством инфраструктуры? Может, министр решит подделать сделку? О концессии, например. Министр представляет Украину или себя лично?", - задался вопросом депутат.





На такую новость отреагировал и коллега Скичко Александр Дубинский:





"Криклий настолько рукожопый, что даже тест подделать не может...", - написал он в своем Telegragm-канале.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

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