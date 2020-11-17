Масштабный протест под стенами Верховной Рады перерос в столкновения

Как передает Politeka.net, кадры из-под здания парламента публикуют журналисты Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, протестующие предприниматели начали прорываться к Верховной Раде после того, как узнали, что их законопроект не будет сегодня рассмотрен.



По данным журналистов штурм начал один из организаторов митинга. Он перелез через забор.





Отметим, что локальные стычки протестующих и правоохранителей начались еще утром. Полиция пыталась сделать проход для депутатов, которые направлялись на работу, но протестующие никого не пропускали.

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За отсрочку введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 1 января 2022 года проголосовало всего 17 нардепов. «Против» - 228 народных депутатов.





Отметим, что

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