У мережі запустили сайт, де зібрано компромат на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

Про це повідомляє Minlustr.

На сайті розміщені публікації та розслідування українських медіаресурсів стосовно життя й діяльності Венедіктової, оприлюднені за час її перебування на посаді генпрокурора.

Перша публікація під назвою «Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию» від 20 лютого 2020 року, стосується скандальної заяви Венедіктової, коли вона тимчасово виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Як свідчать матеріали ресурсу, його творці, що назвали себе «Фан-клубом генерального прокурора України», натякають на антиукраїнську діяльність Венедіктової та ймовірну причетність до корупційних злочинів.

Після аналізу технічної сторони можна стверджувати, що сайт розміщений на українському хостинг-сервері, попри наявність доменного імені «ru» в його назві, що, очевидно, також має підкреслити проросійський характер діяльності Венедіктової.

Зокрема, у рубриці «Реванш» містяться матеріали «Венедиктова будет по заказу Зеленского преследовать майдановцев и оппонентов власти», «Венедиктова – реванш Антимайдана», – нардеп Вятрович о назначении генпрокурора», «Венедиктова назначила главным прокурором Киева люстрированного чиновника времен Януковича» та ін.

У розділі «Сім’я» – розслідування медіапроекту «Схем» «Венедиктова не открыла дело по нардепу от «Слуги народа» та публікація із заявою нардепа Гео Лероса «Лживая Венедиктова спасает коррупционера Юрченко».

На сайті також розміщені посилання на офіційні сторінки генпрокурора Ірини Венедіктової у Facebook та Twitter.