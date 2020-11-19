Член фракции «Слуга народа» народный депутат Константин Касай своей борьбой против компании «Онур» ставит под угрозу реализацию Национальной программы «Велике будівництво» на Полтавщине. Об этом пишет Delo.ua.

Недавно Касай начал атаку на турецкую компанию «Онур», выполняющую значительную часть работы на объектах инфраструктуры в рамках «Великого будівництва». Поводом для кампании против «Онур» стала якобы чрезмерная добыча необходимого для строительства и ремонта дорог песка возле одной из деревень Полтавской области.

При этом Касай полностью игнорирует пользу, которую приносит «Онур» для украинской экономики.

«Общеизвестно, что эта компания работает качественно, быстро и придерживается международных стандартов в строительстве, что позволило ей заработать серьезный авторитет в дорожном строительстве. Во многом благодаря примеру «Онур» в нашей стране поняли, что новые современные и качественные дороги — это вполне реально, а не из области фантастики», - пишет автор статьи, добавив, что турецкая компания также уплачивает налоги, которые поступают в украинский бюджет.

Издание обращает внимание на тот факт, что сам Касай имеет долгую историю коррупционных скандалов. До своего депутатства он сам работал в дорожной отрасли, управлял компанией «Полтавастройсервис плюс».

«Надо полагать, что во многом благодаря «работе» того же Касая у полтавчан до сих пор живет в умах стереотип о том, что хорошие дороги в Украине невозможны, а строители дорог — воры, коррупционеры и халтурщики», - отмечает СМИ.

Ранее Касай был объектом расследования организации «Чесно», которое выяснило, что нардеп был замешан в нарушении тендерных процедур и злоупотреблении властью: «Так, его фирма «Полтавастройсервис плюс» каким-то необъяснимым образом подписала сразу шесть договоров на ремонтные работы в Полтавском аэропорту, в частности, рулежной дорожки и перрона. При этом закон запрещает делить предмет закупки на части, что является грубым нарушением».

Касая также связывают с полтавским криминальным авторитетом и бизнесменом Александром Павлюченко, известным как Саша Браслет. Ему принадлежит асфальтобетонный завод, который поставлял материалы фирме нардепа.

«Уровень и размах районного дорожного халтурщика и коррупционера даже после попадания в парламент, похоже, остается потолком стремлений для Касая. А страдать будет репутация страны и иностранные инвесторы», - подытоживает Delo.ua.