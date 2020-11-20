Бездействие министерства экономики в аграрной сфере спровоцировало дефолтный скандал. За то, что около 70% международных контрактов на доставку кукурузы не будут выполнены, репутация Украины как экспортера будет уничтожена, а бюджет не получит запланированные валютные поступления

Об этом сообщает издание Znaj.ua.

По информации издания, экспортные поставки кукурузы находятся на грани срыва: крестьяне отказываются отдавать урожай экспортерам. Дело в том, что летом, когда подписывались контракты, цены были значительно ниже. Но из-за неурожая они выросли, и теперь крестьяне не хотят отдавать кукурузу, которая в буквальном смысле уже продана. Однако в министерстве экономики, которое контролирует агросектор Украины, на ситуацию не реагируют.

"Имидж страны и доходы бюджета под угрозой. А Петрашко абстрагировался от происходящего и заявляет, что экспорт нам вообще не нужен", - отмечает Znaj.ua.

Причина кризисной ситуации в том, что аграрии получили значительно меньший урожай кукурузы, чем рассчитывали, в частности из-за засухи в южных районах. Соответственно на рынке возник дефицит, что привело к росту цены на продукцию. Так, в октябре цена тонны кукурузы превысила за $200, и по прогнозам может вырасти до $220. В то время как летом, когда трейдеры подписывали форвардные контракты, кукуруза стоила $140-160 за тонну.

«Это серьезный стимул для крестьян, чтобы «бросить» экспортеров. То, что те "влетают" с международными контрактами, зафрактованнымии кораблями и неустойками, фермеров не беспокоит. У них своя боль - засуха. Они об этом они кричали, но Петрашко их не услышал», - отмечает Znaj.ua.

По информации издания, аграрии просили Министерство экономики о помощи, в частности предоставить дотации из-за ухудшения погодных условий, урегулировать вопрос оплаты за полив в кредит или снизить цены за воду. Но в Министерстве их проигнорировали. Сейчас же министр Игорь Петрашко показательно дистанцировался от решения их проблем, предложив снизить объем экспорта кукурузы.

«Петрашко придумал гениальный способ дистанцироваться от кукурузного трэша и нерешенных проблем с выполнением внешнеэкономических контрактов. Он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой внести в Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна снижение годовых объемов экспорта кукурузы в 17 млн тонн», - сообщает Znaj.ua.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, и он должен подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении министра Игоря Петрашко из-за неудовлетворительной работы. Так, группа народных депутатов заявила, что за время его управления министерством основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос.

Между тем министр демонстрирует абсолютную некомпетентность. Так, министр Петрашко презентовал перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. И там он предложил повторно профинансировать уже построенные объекты 10-летней давности. В частности, в программе есть пункт «Строительство и обустройство функциональных зон и схем планирования-транспортных путей с размещением автостоянок и объектов общественного обслуживания для проведения финальной части футбольного чемпионата ЕВРО - 2012 на прилегающих территориях НСК "Олимпийский".