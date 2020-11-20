Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по факту мошенничества бывшего главного военного прокурора Виктора Чумака
Об этом сообщает специализированное издание "Закон и бизнес».
«Чумаком осуществлено оформление военнослужащим и прохождение им военной службы в течение 19 дней, что не было обязательным и произошло по причинам, не обусловленных занятие им должности военного прокурора. Вступление и пребывание на военной службе во время работы в органах прокуратуры имело следствием получение дополнительных социальных гарантий», - сообщает издание.
Органом досудебного расследования в уголовном производстве значится Центральный аппарат Государственного бюро расследований.
По имеющейся информации, заявление о совершенных уголовных правонарушениях подал в ГБР народный депутат Максим Бужанский.
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В соответствии с положениями законодательства вступление и пребывание на военной службе во время работы в органах прокуратуры имело следствием получение дополнительных социальных гарантий, поскольку за военнослужащими, откомандированными в государственные органы, хранились продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения, гарантии и льготы, предоставляемые за счет средств, предназначенных в госбюджете.
«Чумак, будучи работником правоохранительного органа и должностным лицом, в силу занимаемой должности имела влияние на органы, к полномочиям которых отнесены вопросы поступления и прохождения военной службы, вполне мог совершить действия, направленные на получение неправомерной выгоды в виде получения регулярных и единовременных денежных выплат, других видов обеспечения, пользования льготами и другими формами повышенной социальной защиты, предусмотренные для военнослужащих», - сообщает издание со ссылкой на документы ГБР.