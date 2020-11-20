Сегодня Киевский райсуд Харькова отпустил из СИЗО харьковских патриотов Александра Савотина, Антона Мокренко и Евгения Шкиркова, изменив им меру пресечения на круглосуточный домашний арест, пишет "Национальный Корпус".

"Это первое справедливое решение судей и прокуроров по этому делу. Сейчас на них пытаются давить ватники с ОПЗЖ. Но мы уверены, что все ребята должны выйти на свободу",- написал в своем телеграм-канале лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий.

Также вчера стало известно, что после следственных действий прокуратура сняла с ребят обвинение в якобы покушении на убийство. На сегодня им инкриминируют только хулиганство.

«Это тот максимум, который вообще можно «приписать» ребятам. Правоохранительные органы наконец начали двигаться в правильном направлении. Все-таки силы реванша не имеют в стране того влияния, на которое они, видимо, рассчитывали. У нас еще есть возможность бороться за правду и за своих!",- сказал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Отметим, что судебные заседания по делу продолжатся в понедельник, 23 ноября. За решеткой находятся еще 12 ребят. Надеемся, по ним решение суда тоже будет справедливым, и они будут освобождены из СИЗО.