Что означает для Украины миллиардер Джордж Сорос?

Об этом размышляет известный политический видеоблогер Сергей Корнак.

«Сорос - один из самых богатейших людей в мире, он владеет фондом, который занимается одним – зарабатыванием денег, ему плевать на государство, на людей, на национальности. Международные спекулянты зарабатывают влиянием на государственные институты», - рассказывает аналитик.

Но, по его мнению, Сорос далеко не так всемогущ, как принято думать. Однако во многих странах и в самом деле есть люди, которые продвигают его интересы. В Украине, как полагает Корнак, это в первую очередь Леонид Кучма и его зять Виктор Пинчук.

Блогер полагает, что это люди не размениваются на мелочи, они играют по-крупному – распределяют сферы влияния.

«В Украине все поделено олигархами. Пинчук имеет влияние на сферу медицины, госзакупок, судовое управление, НАБУ. Для чего? Чтобы прикрывать всех остальных за бабки. И все это для того, чтобы мы боялись непонятного столетнего старика в Америке», - говорит Корнак.

Что касается украинского политикума – а его Сергей Корнак кратко называет «сворой» - то сюда он относит и упомянутых Кучму и Пинчука, и «Голос», и всевозможные антикоррупционные структуры, и Шабунина, который за семь лет не достиг никаких практических результатов.

«Если бы мы объявили войну Америке и сдались бы в плен, то у нас все было бы хорошо», - уверен политический эксперт.

Он также уверен, что ни США, ни Евросоюз не вмешиваются во внутренние дела Украины. Мы сами выбираем и президента, и парламентариев. Другое дело, что на мировой арене их не уважают и не принимают всерьёз.

«Никакого страшного дядьки Сороса нет, есть просто внутренние черти, которые нас обворовывают», - подытожил блогер Сергей Корнак.

Ранее сообщалось о конкурсе детских рисунков «Мой любимый олигарх».

Сергей Корнак также выражал уверенность, что Зеленский и Ермак ничем не болеют – просто прячутся от ответственности.