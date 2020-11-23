Что означает для Украины миллиардер Джордж Сорос?
Об этом размышляет известный политический видеоблогер Сергей Корнак.
«Сорос - один из самых богатейших людей в мире, он владеет фондом, который занимается одним – зарабатыванием денег, ему плевать на государство, на людей, на национальности. Международные спекулянты зарабатывают влиянием на государственные институты», - рассказывает аналитик.
Но, по его мнению, Сорос далеко не так всемогущ, как принято думать. Однако во многих странах и в самом деле есть люди, которые продвигают его интересы. В Украине, как полагает Корнак, это в первую очередь Леонид Кучма и его зять Виктор Пинчук.
Блогер полагает, что это люди не размениваются на мелочи, они играют по-крупному – распределяют сферы влияния.
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«В Украине все поделено олигархами. Пинчук имеет влияние на сферу медицины, госзакупок, судовое управление, НАБУ. Для чего? Чтобы прикрывать всех остальных за бабки. И все это для того, чтобы мы боялись непонятного столетнего старика в Америке», - говорит Корнак.
Что касается украинского политикума – а его Сергей Корнак кратко называет «сворой» - то сюда он относит и упомянутых Кучму и Пинчука, и «Голос», и всевозможные антикоррупционные структуры, и Шабунина, который за семь лет не достиг никаких практических результатов.
«Если бы мы объявили войну Америке и сдались бы в плен, то у нас все было бы хорошо», - уверен политический эксперт.
Он также уверен, что ни США, ни Евросоюз не вмешиваются во внутренние дела Украины. Мы сами выбираем и президента, и парламентариев. Другое дело, что на мировой арене их не уважают и не принимают всерьёз.
«Никакого страшного дядьки Сороса нет, есть просто внутренние черти, которые нас обворовывают», - подытожил блогер Сергей Корнак.
Ранее сообщалось о конкурсе детских рисунков «Мой любимый олигарх».
Сергей Корнак также выражал уверенность, что Зеленский и Ермак ничем не болеют – просто прячутся от ответственности.