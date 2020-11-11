"Весь аппарат президента – это люди, которых играют"

Владимир Зеленский и Андрей Ермак специально ушли на изоляцию, чтобы избежать скандалов

Такое мнение высказал видеоблогер, предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Видеоблогер считает, что информация о том, что глава государства Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак является неправдивой. По мнению Корнака, это сделано специально для того, чтобы "замылить глаза".

"Хочу вам сказать, что это чистый разводняк. Никто ничем не болен, а если и болен, то в очень легкой форме. И все эти подачи для того, чтобы "замылить глаза"", - уверен в этом Сергей Корнак.

Политический аналитик добавил, что спустя 15 дней Владимир Зеленский не записал ни единого видео о том, какими являются итоги Украины. Также блогер подчеркнул, что выборы в нашей стране состоялись еще в конце октября, а в некоторых областях еще не закончился подсчет голосов.

Не обошел стороной Корнак и скандал, который вспыхнул вокруг Конституционного Суда Украины не так давно.

"Весь аппарат президента – это люди, которых играют. Сейчас их играют с этим Конституционным Судом люди Пинчука. Есть Пинчук, который представляет всю эту команду, Пинчук влияет на "Оборонпром", на медицину и антикоррупционные органы", - добавил видеоблогер.

По мнению блогера, Андрей Ермак и Владимир Зеленский якобы специально ушли на изоляцию. Корнак уверен, что они сделали это для того, чтобы избежать различных скандалов.

"По ковиду – полный провал, в Конституционном Суде – провал, с ФОПами – полная лажа. Надо взять паузу и сказать: "Я три недели болею, что теперь делать". До сих пор не создан комитет по ковиду, по борьбе с пандемией", - возмущенно прокомментировал видеоблогер.

Напомним, что Сергей Корнак сказал, каково его мнение касательно нынешнего украинского парламента.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак высказал свое мнение касательно массовых протестов в Грузии.

Также Politeka писала, что предприниматель Сергей Корнак рассказал, что собой представляет бюджет Украины.