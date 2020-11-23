Министр экономики Игорь Петрашко - самый провальный министр экономики. Он не сделал никаких шагов, чтобы помочь выжить украинскому бизнесу при коронакризисе

Об этом заявил народный депутат фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко.

«Нынешний министр экономики господин Петрашко уже более восьми месяцев является самым провальным министром экономики. Никакого экономического шага для выживания во время карантина мы так раз и не увидели от этого министерства», - сказал Наливайчекно.

По мнению депутата, в Украине во время карантина власть должна поддержать бизнес, особенно малый, как это делают в Европе. Однако отечественное министерство экономики отстранилось от помощи предпринимателям.

«Министерство экономики сейчас должно играть роль очень активно, которая должна заключаться в максимальной либерилизации для бизнеса, максимальной дерегуляции всех зарегулированных бюрократических процедур, которые давили раньше и продолжают давить особенно на малый бизнес», - считает Наливайченко.

Министерство должно предложить для бизнеса льготное налогообложение, механизмы компенсации расходов, понесенных из-за закрытия на карантин, однако, по словам Наливайченко, никаких из этих шагов так и не было осуществлено.

Ранее группа народных депутатов заявила, что за время управления Петрашко министерством основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали постановление об освобождении Петрашко за неудовлетворительной работы.

Между тем министр в очередной раз продемонстрировал полную некомпетентность. В перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, который он представил, неожиданно попали уже построенные объекты 10-летней давности - в частности, объекты, необходимые «для проведения финальной части футбольного чемпионата Евро - 2012 на прилегающих территориях НСК" Олимпийский ".