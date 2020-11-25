Система государственной власти должна стать сервисом для граждан – эффективным, удобным и разумным по цене. Для этого нет необходимости каждый раз при выборах Президента ломать саму систему власти. Достаточно найти лидера, способного эту систему поставить на службу народу

Об этом на своей странице в Facebook размышляет украинский политик Андрей Николаенко.

«Один человек вчера сказал мне: «Нужен тот, кто сломает систему. Она плоха и убивает народ. Поэтому выбрали Зе». Поначалу я даже согласился, но придя домой, понял, что меня что-то гложет. Недаром говорят - утро вечера мудренее. И сегодня утром Осознал, что именно. Этот абсолютно неправильный вывод, с которым я публично согласился.

Ненавидеть систему – это как ненавидеть автобус. Он может везти на расстрел или в церковь. Важен пункт назначения. И маршрут, и шофер. Пассажиры начинают ненавидеть автобус, зная, куда он их везёт. Можно конечно его остановить, сломать, и разбежаться в разные стороны...

Или автомат в руках убийцы или полицейского? Автомат сам по себе нейтрален. Но зная, что он в плохих руках, люди начинают его бояться.

Вывод! Нужен не тот, кто сломает «систему». Но тот, кто заставит ее не пугать и издеваться над людьми, а работать для них и на них. Именно для этого в древности основывали государства», - отмечает Николаенко.

По его мнению, лидеры государства должны давать гражданам поводы гордиться властью, а не стыдиться ее.

«Оппоненты скажут: мол, люди всегда не любят власть и недовольны ею. И в США, и в Германии, и в Израиле, и в Южной Корее. Да, везде есть коррупция и пару-тройку дураков во власти, но люди продолжают гордиться и любить свою страну. Гордятся своим гимном и историей.

Так когда-то было и у нас. Но в последнее время – все больше поводов стыдиться, все меньше поводов для гордости. И всего хуже то, что особенно часто нам становится стыдно за власть. Это убивает доверие не только к ней, но и ко всей стране и нам – как Народу», - считает Андрей Николаенко.

Он убежден, что главе государства недостаточно быть всего лишь «таким же как все», «своим парнем». Лидер страны должен обладать более высокими компетенциями, волевыми качествами, моральною и интеллектом, чтобы отвечать всем вызовам, стоящим перед главой государства.

«И хотя многие хотят, чтобы Президент (который и олицетворяет для большинства государство) был такой же, как сосед или друг – «свой парень», все хотят, чтобы он все же был чуточку честнее, опытнее и умнее тебя самого. Чтобы мог посоветовать, помочь и, когда нужно, защитить.

Вот такой Человек нам нужен. Человек, который практически уже с нуля построит Украинское Государство», - резюмирует в своем посте Андрей Николаенко.