Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев покрывает налоговые махинации и нарушения трудового законодательства в фирме, которая принадлежит его матери Елене Гетманцевой.

Так в недавнем интервью «Главкому» Гетманцев отказался дать оценку ситуации, которая сложилась вокруг компании «Тревел Профешнл Груп» (TPG), которой владеет и руководит Елена Гетманцева, передают "Аргументы и Факты".

По словам нардепа, он никак не может прокомментировать информацию о нарушениях, поскольку существует конфликт интересов: «это компания, которая принадлежит моей матери, я даже не могу с депутатским обращением обратиться».

Даниил Гетманцев уже долгое время отказывается комментировать сообщения о том, что работникам TPG выплачивают зарплату «в конвертах».

Кроме того, есть подтвержденная информация, что семейная компания Гетманцевых получила карантинную помощь для бизнеса от государства. Однако, несмотря на это, TPG не только не сохранила штат сотрудников, но даже не выплатила уволенным заработную плату.

Даниил Гетманцев всячески пытается избегать обсуждение этой темы.

Однако в интервью «Главкому» Гетманцев, который уже давно «прославился» своими драконовскими налоговыми инициативами в отношении малого и среднего бизнеса, признал, что во времена своей работы в руководстве TPG и частной практики использовал «прорехи» в налоговом законодательстве в интересах семейного бизнеса.

«Я был неплохим налоговым юристом, и поверьте - все мои клиенты в полной мере выполняли налоговое законодательство, хотя иногда использовали в свою пользу пробелы в нем», - сказал он.