Заявление Одесской городской организации ОП-ЗЖ

Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм, сообщается на сайте парти «Оппозиционная платформа - за жизнь».

Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили «красные линии». После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью.

Эта новая «политическая семья» вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив. С это целью порошенковские депутаты проголосуют за назначение «непримиримого» политического оппонента, представителя Зе-команды на должность секретаря городского совета Одессы.

После местных выборов старый и новый режим уже не стесняются демонстрировать взаимную симпатию. С Одессы началась открытая коалиция Зеленского и Порошенко, которую дальше хотят реализовать по всей стране, выступая единым фронтом и возвращая страну к прошлому режиму.

Одесская городская организация и фракция городского совета ОП-ЗЖ намерены противодействовать этим планам, основной целью которых является подчинить себе Одесский городской совет и наложить лапу на землю, собственность и будущее одесситов.