Глава парламентского экологического комитета Олег Бондаренко был связан с "угольщиком Януковича-Кононенко" Виталием Кропачевым.

Об этом сообщает «Обозреватель».



По данным «Обозревателя» следствие, проводимое против скупившего ряд угольных активов семьи Януковича Виталия Кропачева, установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой установила контроль за государственными закупками трех ГП - "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

В тендерах на миллионы гривен три года подряд побеждали фирмы Кропачева, а часть полученных от госпредприятий средств перечислялась на счет компании "ВБ Недвижимость", подписантом в которой является Юлия Витальевна Кропачева, а учредителем фирма "Укрдонинвест" ее отца.



Ранее директором компании "ВБ Недвижимость", на которую скидывали деньги от тендеров, как отмечает «Обозреватель», был Николай Шемяткин. При этом после избрания Олега Бондаренко депутатом Шемяткин стал числиться собственником его фирмы "Правовий альянс "Схід-Захід" (тоже связанной с недвижимостью). Правда, по информации издания, сейчас эта фирма закрыта.



Связь Бондаренка и Шемяткина прослеживается и в других направлениях. В частности, Бондаренко в декларации указал, что на момент избрания депутатом работал директором ООО "Инвестплюс" (торговля недвижимостью). Владельцем фирмы через ООО "Трейдинг-Нефтегаз" является харьковчанин Павел Бутко, его младшим бизнес-партнером -- киевлянин Андрей Билицький. Буткоявляется партнером адвокатского объединения "Межрегион", где директор — снова таки Шемяткин. Кроме того, Бондаренко и Шемяткин также вместе владеют акциями ЗАО "Харьковский ювелирный завод".



«В их тесной дружбе не было бы ничего предосудительного, если бы не отмывание денег от угольных тендеров, в которых получали подряды фирмы Кропачева. Деньги не случайно переводились на агентство недвижимости, где директором раньше был Шемяткин, а потом — Юлия Кропачева: "отмывание" коррупционных доходов очень часто идет именно через операции с недвижимостью. Это классика жанра», - говорится в материале «Обозревателя».