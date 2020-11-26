Литовец Адомас Аудицкас зарабатывает миллионы как член наблюдательных советов двух крупных украинских компаний, но известен лишь из-за интриг и коррупционных скандалов. Об этом сообщает сайт «Обозреватель».

Издание напомнило, что Адомас Аудицкас входит в состав наблюдательных советов сразу двух крупных компаний - «Укрзализныци» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» и получает миллионы гривен за свою работу.

«Согласно официальному финансовому отчету компании, в 2018 году на оплату труда в МГУ пошло 16,6 млн грн, из которых 15,2 млн грн – зарплата набсовета. В 2019 году там работало 17 сотрудников, которые получили 41,8 млн грн. Львиная доля этой суммы снова досталась именно набсовету», - говорится в материале «Обозревателя».

При этом результаты работы этой компании малозаметны. В 2018 году она вообще существовала только на бумаге, подчеркивается в материале. Дело в том, что переформатирование "Нафтогаза" и передача ГТС в собственность ПАО "Магистральные газопроводы Украины" затянулись до 1 января 2020 года, а наблюдательный совет МГУ был создан в феврале 2018 года.

По данным «Обозревателя», в отчетах компании о выполненной работе фигурируют некие совещания и встречи. Но в СМИ информация появляется преимущественно об интригах, одна из которых – увольнение этим летом главы набсовета австрийца Вольтера Больтца за ненадлежащую организацию работы набсовета. В этой истории Аудицкас сначала поддержал Больца, заявившего о намерении восстановиться через суд, а потом занял противоположную позицию.

«Больтц заявил о решимости восстанавливаться через суд. В его защиту, встала часть совета. Они заявили, что это решение является негативным сигналом международному сообществу.

Аудицкас сначала поддержал Больца, потом стал намекать, что "негативизм сигнала" явно преувеличен, потому что новым главой наблюдательного совета МГУ избран Фабрис Нуайлан – экс-вице-президент по газу французской энергетической компании EDF. Такая гибкая риторика позволила ему сохранить позицию заместителя главы набсовета МГУ», - сообщает «Обозреватель».

Издание также напомнило о коррупционном скандале, в котором ранее фигурировал Аудицкас – о банкротстве UkioBankas, где Аудицкас был временным администратором – тогда он нанял адвокатскую компанию Reidla Lejins & Norcous, в которой раньше работал, за тариф 100 тыс. евро в неделю. Автор материала высказывает опасения, что подобный опыт Аудицкас может перенести на украинские госкомпании, к которым сейчас имеет отношение.