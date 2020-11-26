Новый бюджет, который планирует принять Рада, предусматривает увеличение расходов на ее содержание, а также для парламентских партий

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

1 декабря ВР планирует принять бюджет -2021. Напомню, что 275 депутатов из партий "Слуга народа", "Родины", "За майбутнє" и группы "Доверие" поддержали в первом чтении проект бюджета на 2021 год. Знающие люди убеждены, что цена успешного голосования - это выделение так называемого депутатского фонда в 7.4 МИЛЛИАРДА гривен для нужд депутатов, которые поддержат власть. И в качестве бонуса, несколько хлебных должностей для бюджетных союзников, таких как Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Кроме того, увеличение расходов на содержание ВР и...700 миллионов для парламентских партий.

В то же время по данным Государственной службы статистики в 2019 году население Украины сократилось на 272 тысяч 297 человек: родилось 308 817, умерло - 581.114. это - самые печальные показатели за последние годы. В 2020 году-будут еще хуже.

Что это значило бы для адекватной власти?

Это должно было бы побудить формировать бюджет жизни.

То есть заморозить ВСЕ расходы для роскоши власть имущих; закупка новых машин, компьютерной техники, финансирования строительства фонтанов, памятников и бюджетной поддержки СМИ, рекламы, социологии…

О космических премиях и доплатах чиновников на время пандемии забыть.

А если 1,5 тысячи долларов мало, чтобы детям купить мороженое, как говорит Саакашвили, то можно трудоустроиться в больницы или школы…

И для всех: от Президента и Нафтогаза - до главы наименьшей ОТГ.

Приоритеты: малый и средний бизнес, здравоохранение и зарплаты медиков, образование и зарплаты учителей и преподавателей, окружающая среда, питьевая вода, то есть все государственные программы по профилактике заболеваний!

Сегодня вопрос стоит именно так:

будет ли у нас бюджет жизни или бюджет для власти и МВФ!