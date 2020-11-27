По данным издания «Дело», Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование против главы Днепропетровской облрады Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 «Декларирование недостоверной информации»

Главное следственное управление Государственной фискальной службы пытается выяснить, как его гражданская жена Ирина Гуназа сумела стать обладательницей обширной и дорогой собственности при скромных доходах – ее подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В начале ноября Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование против Святослава Олейника пятилетней давности. В 2015 году Олейник был заместителем председателя облгосадминистрации Игоря Коломойского. В то же время днепровского подрядчика дорожно-ремонтных работ, фирму «УПС», в частности ее руководителя Тараса Палия и заместителя городского головы Владимира Лысого обвинили в махинациях на тендерах по ремонту и обустройству автодорог Днепра. Публичным обвинителем этой фирмы был Олейник. Но дело закончилось тем, что уголовные дела были закрыты, а 50% «УПС» оказалось в собственности словацкой компании Arograf, s.r.o., которая принадлежит гражданской жене Олейника Гуназе.

В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Палия.

«УПС» стала сердцем строительного холдинга Святослава Олейника, управляемого им через сеть доверенных лиц. Группа этих компаний является абсолютным лидером Днепропетровской области по получению госзаказов и освоению денег налогоплательщиков», - говорится в публикации.

Согласно материалам НАБУ, Олейник, будучи субъектом декларирования, привлек внимание правоохранителей тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких. Под категорию «родственники» подпадают не только официальные члены семьи, а также и те, кто проживает совместно с субъектом декларирования, имеет совместный быт, например, гражданские муж или жена. Олейник находится в брачных отношениях с Гуназой, но без регистрации. С этой женщиной его связывают двое общих детей.

ГФС стало известно, что Гуназа с 2015 года, когда зарегистрировалась как предприниматель, купила в Украине компании ООО «Берег-А» и ООО «Власт 2020». В Словакии она купила компании Arograf, s.r.o. и Proxima, s.r.o.

«Гуназа для Олейника не только гражданская жена и мать его детей, а деловой партнер, точнее — подставное лицо. В ГФС Гуназу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. История ее расходов вызывает у налоговиков много вопросов», - сообщает «Дело».

В ГФС подсчитали, что законно Гуназа заработала за свою жизнь всего 3,65 млн грн. И этих денег явно недостаточно для того, чтобы делать такие приобретения.