В случае неустановления в течение 27 ноября результатов выборов, которые состоялись 22 ноября, Александр Мамай призвал полтавчан прийти на акцию неповиновения к стенам горсовета 30 ноября, в 10:00, чтобы выразить свое недовольство.

Об этом партиец "За майбутнє", новоизбранный председатель Полтавской территориальной общины написал на своей странице в Facebook, пишут "Українські новини".

"Этот день выбран, чтобы не нарушать карантин "выходного дня" в течение субботы и воскресенья, - говорится в обращении Александра Мамая. - Полтавчане, 22 ноября состоялись выборы городского головы. Благодарю вас за доверие и поддержку, а также за то, что поверили в меня и мою программу. Как выбранный вами мэр сделаю все, чтобы Полтава стала действительно комфортным городом. К сожалению, на сегодняшний день преступные действия ТИК с затягиванием установления результатов выборов не дают возможности городу полноценно функционировать. Обращаюсь к ЦИК, Нацполиции, СБУ дать надлежащую оценку неправомерным действиям членов ТИК и обеспечить выполнение Избирательного кодекса. Политики проигнорировали выбор полтавчан. Не допустим правового беспредела".

22 ноября на повторном голосовании избиратели большинством голосов избрали председателем Полтавской территориальной общины представителя партии "За майбутнє" Александра Мамая. Впрочем Территориальная избирательная комиссия до сих пор не объявляет результатов волеизъявления.

Во втором туре выборов городского головы Александр Мамай выиграл у представителя партии "Слуга народа" Сергея Иващенко с отрывом около 5% голосов.

Так, сегодня, 27 ноября, в 8:00 утра, Подольская ТИК должна исправить ошибки в протоколах и передать документы городской ТИК. Члены городской ТИК утром стояли на входе здания Подольского райсовета и не смогли забрать избирательную документацию, потому что вроде бы исчез ключ от кабинета, где она хранится. В 10:00 ключ нашелся, но не собрали кворум (всего 10 членов ТИК).

"Мы наблюдаем за открытым сценарием затягивания результатов выборов. Это хитрый план оппонентов. Члены Подольской ТИК играют зевак, которые без конца делают ошибки. Члены городской ТИК играют профессионалов, сразу замечают ошибки и возвращают документы на поправку. Сроки всплывают. Результаты выборов не объявляют", - отметил Александр Мамай.

По его словам, суть ошибки, из-за которой не принимают результаты выборов городского головы, составляет всего 10 голосов избирателей. Так, на 199-м участке человек, который вносил данные в электронную базу ЦИК, поставил общее количество голосов на участке на 10 больше, чем в бумажном протоколе. Эту ошибку не могут исправить уже два дня.

"Затягивание результатов выборов нужно, чтобы провести первую сессию Полтавского городского совета депутатов VIII созыва без избранного народом мэра", - отметил Александр Мамай.