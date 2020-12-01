Спасая свою карьеру, глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник готов к любым честным и нечестным действиям

В частности, сейчас он планирует покинуть ряды партии «Слуга народа», чтобы примкнуть к «Батькивщине». Об этом сообщает «Днепровская панорама» со ссылкой на телеграм-канал «Легитимный».

«Святослав Олейник «провалил» выборы в Днепре, позволив Филатову набрать 80% во втором туре, не смог завести нужное количество депутатов в городской совет и не в состоянии на данный момент сложить коалицию в Областном совете — сессия, которую он планировал на 3 декабря, им же и отменена. Все это происходит на фоне коррупционных скандалов Олейника, а также понижения рейтинга губернатора Днепропетровской области Бондаренко (побед в области не так много)», - говорится в сообщении.

Как подчеркивает издание, Олейник, понимая, что в правящей партии у него сейчас «скользкая ситуация», начал подготавливать запасной вариант с уходом к Юлии Владимировне Тимошенко, народным депутатом от которой Олейник был некоторое количество лет тому назад.

«Перейти в оппозицию ему сейчас выгодно, потому что по данным нашего источника в НАБУ, хотят «штормить» Олейника, так как это часть стратегии в рамках борьбы с Коломойским, чьим ближайшим соратником Олейник является уже много лет. Ну, а о связи Тимошенко с Коломойским известно всем», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против главы Днепропетровской облрады Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 «Декларирование недостоверной информации».