Политолог Дмитрий Снегирёв в программе «Политика Наизнанку» прокомментировал перспективы отношений Украины и НАТО, открывшиеся по итогам войны за Нагорный Карабах

Он напомнил слова генерала Бена Ходжеса, в прошлом командовавшего американскими сухопутными силами в Европе, о том, что на фоне усиления российского военного присутствия на Кавказе США стоило бы рассмотреть возможность расширения военно-политического сотрудничества с такими странами, как Грузия, Армения и Азербайджан.

Для Украины, по мнению Снегирёва, такие перемены будут определённо на пользу. Ведь США обеспокоены расширением влияния РФ не только в Закавказье, но и в черноморском регионе.

Он полагает, что Украина обязана настаивать: единственная гарантия урегулирования территориальных претензий с Россией – это вступление

нашего государства в НАТО. Ведь 5 статя устава Североатлантического альянса предписывает принцип коллективной безопасности: в случае нападения на одну из стран союза остальные подключают свои силы и ресурсы для защиты партнера.

Дмитрий Снегирев также отмечает неожиданное совпадение по времени заявления Ходжеса о предложении сотрудничества США и закавказских стран, и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о невозможности освобождения оккупированных территорий Донбасса военным путем.

Таким образом, опыт Азербайджана для Украины отметается сразу, остается лишь дипломатический путь. По мнению ведущего, это станет согласием на российский сценарий, без альтернативы минским соглашениям. А ведь эти соглашения требуют не много не мало – федерализации Украины, изменения нашего государственного устройства и передачи внутренней политики под контроль страны-агрессора.

Политолог уверен, что сейчас самое подходящее время, чтобы воспользоваться политической конъюнктурой и напомнить всему миру о едином европейском пути развития, который в Украине закреплен на конституционном уровне.

Ранее Снегирёв указал на угрозу для политической субъектности Украины.

Также он прокомментировал отставку начальника Главного управления разведки.