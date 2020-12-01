Общественная организация "Стоп беспределу" и неравнодушные киевляне вышли на акцию протеста под стены Министерства развития общин и территорий Украины.

Как пишет "КП в Украине", по словам представителей организации, они митингуют против бездействия главы ГАСК Алексея Чернышева и "преступной коррупционной схемы работы ГАСК", которая, по убеждению активистов, осуществляется под его руководством.

Митингующие вышли под Минрегион с палатками и плакатами: "Министр Чернышев отвечает за все: за назначение коррупционеров, за выданные незаконно разрешения, за проваленную реформу ГАСК, за десятки незаконных застроек"; "Долой коррупционеров Минрегиона"; "Увольте коррупционерку Король - не позорьте себя схемами"; "Остановите выдачу незаконных разрешений и сертификатов"; "Чернышев - хватит разрушать строительную отрасль!" и тому подобное.

"Мы требуем от министра Чернышева выйти к нам и отчитаться о своих достижениях за 9 месяцев работы, о причинах безнаказанности и безответственности. Мы хотим знать причину провала широко разрекламированных реформ ГАСК и что сделал лично министр по предотвращению коррупции в строительной сфере!", - заявил один из активистов.

Киевляне убеждены, что лично министр и "крышует" строительную мафию Украины, собирая черную кассу взяток и выдачу разрешений и сертификатов на строительные объекты.

"Через свою помощницу Эллу Николаенко министр организовал схему получения неправомерной выгоды при участии должностных лиц ГАСК, которых назначили по протекции профильного комитета ВР и личным рекомендациям Елены Шуляк, взявшей ответственность реформ на себя. Наши требования более чем серьезные и содержат стратегические цели", - заверили участники акции протеста.

Киевляне также требуют создания Общественного совета Минрегиона из представителей профессионального общественного актива, немедленного наведения порядка в сфере градостроительства на законодательном уровне и отставки Ирины Король, которая является фигуранткой уголовного дела, а также - всех вновь должностных лиц "самопровозглашенных Кабмином" структур Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы.