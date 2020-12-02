Пандемия, безработица, остановка выплат из бюджета не сдержали желание депутатов решать свои главные задачи, а именно – упростить требования для трудоустройства помощника или помощницы депутата и соответственно увеличение оплаты их «тяжелой и ненормированной труда», отмечает в своем блоге лидер политической партии "Родная страна" Николай Томенко, передает "Знай".

Итак, сегодня группа депутатов от Слуги народа, партий Тимошенко, Медведчука и Порошенко снова требуют поддержать их законопроекты о том, чтобы помощником депутата можно было быть с образованием младшего бакалавра и соответственно повысить оплату труда помощников.

Напомню, что в первой версии предлагалось, что право писать законы для ВР имели бы лица без образования! Сейчас, после критики, предлагается повысить требования к помощникам законотворцев установив, минимальное требование в статусе младшего бакалавра.

(Степень младшего бакалавра, то есть налоговый уровень высшего образования получают выпускники колледжей).

Что касается идеи повышения оплаты труда, то депутаты снова предлагают увеличить месячный фонд для помощников каждого депутата до 66 тысяч 284 гривен, а годовой в соответствии с 795 тысяч 408 гривен. Таким образом, оплата помощников депутатов в этот нелегкий и активный законотворческий период, когда сессия собирается всего на несколько дней в месяц, составит 336 миллионов 457 тысяч 584 гривны, то есть увеличится на 85 миллионов по сравнению с нынешними расходами из бюджета!

Попутно добавлю, что после творческой работы над бюджетом между 1 и 2 чтением общие расходы народа на содержание Верховной Рады тоже увеличились почти на 250 миллионов и достигли цифры в 2 миллиарда 529 миллионов 712,2 тысяч гривен!

Итак, сегодня ВР снова будет решать главный вопрос сегодняшнего дня как финансово помочь легендарной и престижной профессии помощника и помощницы депутата!

П.С. Об общеизвестной практике трудоустройства помощниками депутатов родственников других депутатов здесь умолчим.