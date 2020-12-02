Несмотря на негодование одесситов, Зеленский и Порошенко делят власть в городе.

Они спешат оформить союз на внеочередной сессии городского совета, «организовать» большинство и поделить руководящие должности, пишет сайт "ОПЗЖ".

Ситуация в Одесском городском совете еще раз доказывает, что никаким предвыборным обещаниям Порошенко и Зеленского верить нельзя. Ради власти и дерибана собственности громад они мгновенно предают своих избирателей и создают политический союз.

Их цели - продажа земли, дерибан собственности, безнаказанность радикалов и коррупционеров, продолжение противостояния в обществе.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ будет противостоять старой-новой банде. Наша фракция в Одесском городском совете не допустит разграбления земли, собственности и бюджетных ресурсов Одессы.

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