Верховная рада приняла во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте» №1182-1-д, что открывает возможности для развития речного хозяйства и развития рынка речных перевозок. "За" проголосовали 276 депутатов

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко. Все время независимости Украина не имела полноценной правовой базы для развития речного транспорта и использования других ресурсов рек и береговой полосы.

«Отсутствие этого закона негативно влияла на развитие внутреннего водного транспорта, создавала условия для неудовлетворительного состояния инфраструктуры внутреннего водного транспорта и сокращение инвестиций, износа инфраструктуры и нехватки бюджетных средств на ее содержание, обострение нехватки флота для перевозок грузов речным судоходным путям», – пишет Александр Скичко, один из соавторов закона.

Внутренние водные пути Украины международного значения – это Днепр, Дунай, Днестр. По экспертным оценкам, потенциальный объем грузоперевозок только Днепром составляет 30 млн. тонн в год. Первыми, кто на себе почувствует положительный эффект от принятого закона будут украинские сельхозпроизводители. Речной транспорт является самым дешевым и экологичным из всех видов транспорта. Увеличение перевозок по рекам позволит разгрузить автодороги.

«Сегодня можно оптимистично надеяться на развитие береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынке услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и т. д.", – отмечает Александр Скичко.

Принятие закона о внутреннем водном транспорте было одним из обязательств Украины по соглашению об ассоциации с ЕС. Внутренние водные пути Украины рассматриваются как важная составляющая общеевропейской транспортной сети (TEN-T).