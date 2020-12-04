Вопрос возвращения украинских военнопленных уже седьмой год подряд продолжает оставаться для нашего общества если не самой больной темой, то одной из самых больных. Российская Федерация прекрасно знает об этом, а потому продолжает нещадно давить на эту точку.

В новом выпуске программы «Политика Наизнанку» ведущий Дмитрий Снегирев рассказал о путях выхода из сложившегося положения.

Сейчас российская сторона временно заблокировала возможность переговоров в трехсторонней контактной группе.

По мнению эксперта, одной из причин послужила несогласованность действий украинской делегации.

На данный момент, согласно информации СБУ, в тюрьмах «ЛНР» и «ДНР» удерживается 251 украинский гражданин, а на территории аннексированного Крыма - 112.

В сентябре Офис президента сообщил, что украинская делегация подготовила списки к обмену и предложила формат «сто человек на сто». Однако чуть позже глава этой делегации, экс-президент Леонид Кравчук заявил о составленном списке лишь из одиннадцати имен.

Дмитрий Снегирев объясняет, что подобные нестыковки сразу же используют представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе – точнее, представители самопровозглашённых «республик».

Тут же начинается неразбериха и попытки украинской стороны выкрутиться. Например, пресс-секретарь делегации Алексей Арестович после заявления представителей РФ об отсутствии верификации списков прокомментировал заявление Кравчука в том духе, что одиннадцать названных имён – это лишь те, которые значатся на первой странице. И, помимо этого, в документе также прописаны дополнительные четыре раздела.

Что же делать? Дмитрий Снегирёв призывает, в частности,наладить работу представителей делегации и повысить значимость миссии ОБСЕ. Благодаря её на оккупированных территориях будет возможно провести честные выборы, а, следовательно, и выбраться из российской ловушки.

Ранее ведущий давал рекомендации относительно завершения войны на Донбассе.

Также он рассматривал возможность вступления Украины в НАТО.