Вот вчера депутаты решили доплатить своим помощникам, точнее себе, рождественско-новогоднюю доплату в 52,5 тысячи гривен!
Сегодня депутаты от «Слуги народа» планируют увеличить зарплату членам Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до 80 тысяч гривен путем внесения изменений в закон.
А еще ранее судьи Конституционного суда и других судов убедили власть зафиксировать в Конституции свои специальные зарплаты и пенсии!
Я не знаю ни одной цивилизованной страны мира, где бы конституционно или законодательно определялись различные системы определения оплаты труда для должностных лиц и граждан!
Но уникальность украинской ситуации заключается в полном единстве поддержки оруельського подхода к разделению людей на сорта «равных» и «еще более равных» за определение зарплат и пенсий.
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Потому и американооптимісти и еврооптимисты и фанаты русского мира считают, что за 1,5 тысячи долларов они работать не могут, поскольку и мороженое детям на эти «мизерные деньги» не купишь!
Как так дальше пойдет, то нынешние чиновники начнут вносить в законы не только специальные зарплаты по должностям, но и по конкретным фамилиям.
П. С. о 700 миллионах бюджетных денег для зарплат и политической рекламы властных и оппозиционных партий в Верховной Раде на 2021 – или хорошо или ничего.