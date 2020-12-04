Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Znaj.ua приводит слова автора без комментариев.

Потому и американооптимісти и еврооптимисты и фанаты русского мира считают, что за 1,5 тысячи долларов они работать не могут, поскольку и мороженое детям на эти «мизерные деньги» не купишь!

Как так дальше пойдет, то нынешние чиновники начнут вносить в законы не только специальные зарплаты по должностям, но и по конкретным фамилиям.

П. С. о 700 миллионах бюджетных денег для зарплат и политической рекламы властных и оппозиционных партий в Верховной Раде на 2021 – или хорошо или ничего.