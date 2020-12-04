Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.
Znaj.ua приводит слова автора без комментариев.

Вот вчера депутаты решили доплатить своим помощникам, точнее себе, рождественско-новогоднюю доплату в 52,5 тысячи гривен!

Сегодня депутаты от «Слуги народа» планируют увеличить зарплату членам Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до 80 тысяч гривен путем внесения изменений в закон.

А еще ранее судьи Конституционного суда и других судов убедили власть зафиксировать в Конституции свои специальные зарплаты и пенсии!

Я не знаю ни одной цивилизованной страны мира, где бы конституционно или законодательно определялись различные системы определения оплаты труда для должностных лиц и граждан!

Но уникальность украинской ситуации заключается в полном единстве поддержки оруельського подхода к разделению людей на сорта «равных» и «еще более равных» за определение зарплат и пенсий.

Популярные статьи сейчас

Украинцев массово отключают от газа, коммунальщики врываются без спроса: "Пришлось отдать им..."

Борющаяся с раком Заворотнюк у новогодней елки и в шубе вызвала фурор: "Вот так и живем..."

Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."

"Отобьем назад": Василий Ломаченко наконец прервал молчание после громкого поражения Лопесу
Показать еще

Потому и американооптимісти и еврооптимисты и фанаты русского мира считают, что за 1,5 тысячи долларов они работать не могут, поскольку и мороженое детям на эти «мизерные деньги» не купишь!

Как так дальше пойдет, то нынешние чиновники начнут вносить в законы не только специальные зарплаты по должностям, но и по конкретным фамилиям.

П. С. о 700 миллионах бюджетных денег для зарплат и политической рекламы властных и оппозиционных партий в Верховной Раде на 2021 – или хорошо или ничего.