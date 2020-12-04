Сегодня, 4 декабря, Национальный Корпус вместе с другими патриотическими организациями протестовал под Офисом Президента
Активисты требовали увольнения Олега Татарова, Андрея Ермака, Ирины Венедиктовой - политиков, которые пользуясь своими должностями, отмывают деньги и покрывают коррупционные схемы, пишут на сайте "Национального Корпуса".
"Татаров-чиновник времен Януковича, который руководил преследованием участников Майдана, которого Зеленский не только вернул во власть, но и покрывает его коррупционные преступления с помощью ручного генпрокурора Венедиктовой. Именно Венедиктова в последний момент отстранила прокуроров САП от дела, назначив себя ее процессуальным руководителем. Освобождение преступников от ответственности уже стало привычкой для этой власти», - подчеркнул заместитель главы Национального корпуса Николай Кравченко.
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Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал уйти в отставку, если кто-то из его окружения будет замечен в коррупции. Однако сейчас он системно покрывает коррупционеров из своей команды.
Требуем от Зеленского:
- уволить Генпрокурора Ирину Венедиктову за постоянное покрывательство коррупционеров;
- уволить из ОП и привлечь к ответственности Олега Татарова за преследование участников Майдана и коррупционные схемы;
- уволить Андрея Ермака, организовавшего в ОП систему покрывания преступников и коррупционеров.
Соответствующие требования Национальный Корпус передал представителям Офиса Президента.