Власти и силовики должны реагировать на самоуправство местных феодалов
Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее приводим текст без комментариев и изменений:
Как сообщает фейсбук-сообщество Трахтемирова, на землях заповедника проходят охоты местных феодалов, которые под юридическим прикрытием частного учреждения с названием «Регионально-ландшафтный парк «Трахтемиров», продолжают дело печально известного Бакая, фактически приватизировав территорию заповедника и установив здесь свои правила для посетителей.
Напомню, что здесь от имени государства имеет право действовать только государственный историко-культурный заповедник «Трахтемиров» в сотрудничестве с которым, команда родной страны упорядочила подъезд к казацкому кладбищу, установила указатели и баннеры, проводит историко-просветительские акции, поддерживает патриотические мероприятия "Трахтемировской сечи", которые проводит Борис Скребцов…
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Однако, ни местные власти, ни правоохранительные органы Черкащины никоим образом не реагируют на самоуправство этих бизнесменов!
Команда Рідної Країни требует от правоохранителей и должностных лиц безотлагательно вмешаться в ситуацию с незаконными действиями местных феодалов на землях государственного историко-культурного заповедника «Трахтемиров» и защитить историческую территорию памяти и совести украинского народа от бизнесюков, которые превращают ее в место для охоты и попойки!