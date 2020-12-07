Власти и силовики должны реагировать на самоуправство местных феодалов

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст без комментариев и изменений:

Как сообщает фейсбук-сообщество Трахтемирова, на землях заповедника проходят охоты местных феодалов, которые под юридическим прикрытием частного учреждения с названием «Регионально-ландшафтный парк «Трахтемиров», продолжают дело печально известного Бакая, фактически приватизировав территорию заповедника и установив здесь свои правила для посетителей.

Напомню, что здесь от имени государства имеет право действовать только государственный историко-культурный заповедник «Трахтемиров» в сотрудничестве с которым, команда родной страны упорядочила подъезд к казацкому кладбищу, установила указатели и баннеры, проводит историко-просветительские акции, поддерживает патриотические мероприятия "Трахтемировской сечи", которые проводит Борис Скребцов…

Однако, ни местные власти, ни правоохранительные органы Черкащины никоим образом не реагируют на самоуправство этих бизнесменов!

Команда Рідної Країни требует от правоохранителей и должностных лиц безотлагательно вмешаться в ситуацию с незаконными действиями местных феодалов на землях государственного историко-культурного заповедника «Трахтемиров» и защитить историческую территорию памяти и совести украинского народа от бизнесюков, которые превращают ее в место для охоты и попойки!