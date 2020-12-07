Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поставил точку в деле «Роттердам+», по сути оценив собранные НАБУ материалы как сплошную фикцию и вымысел

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил политолог Кирилл Сазонов.

«Дело закрыто по решению суда, все. Они материалы в суд принесли, суд посмотрел, говорит: это бред. О чем эксперты говорили 4 года назад еще. Это бред, и дело закрыл. Кого вы собрались менять? Есть решение суда», - сообщил политолог.

По его словам, дело «Роттердам+» из первого дня имело исключительно политическую окраску.

«Это чисто политическое, высосанное из пальца. Теперь что касается неэффективности: 4 года шло следствие, 4 года занималось, по-моему, больше 20 человек, детективы и прокуроры САП, больше 100 миллионов гривен потрачено только на их работу. В результате - ничего. Хотя эксперты с самого начала говорили: ни о чем», - добавил Сазонов.

Он подчеркнул, что формула «Роттердам+» была основана на европейском и общемировом принципе импортного паритета, который обеспечил переходной период до становления в Украине полноценного рынка электроэнергии.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» еще 27 августа 2020 из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.

Законность действий прокуроров, которые решили закрыть дело, подтвердил также Высший антикоррупционный суд.