Кампания выборов городского головы Кривого Рога была оглушительно проиграна кандидатом от партии Зеленского идеологическим конкурентам от ОПЗЖ.

Это вызвало на Банковой настоящий скандал и теперь там ищут виновных в поражении. О том, что стало причиной поражения «слуг» в родном городе Президента, пишет издание «Дело».

После того, как действующий мэр Юрий Вилкул, занявший первое место в первом туре, объявил о том, что снимается с выборов «по состоянию здоровья», во второй тур вышли «слуга народа» Шевчик и Павлов из ОПЗЖ. По данным источников «Дело», близких к Офису Президента, Зеленский был серьезно заряжен на победу кандидата от «Слуги Народа».

«Выиграть в родном городе — это личное для него», — подчеркивает собеседник издания.

Журналисты отмечают, что имя главного бенефициара проигрыша кандидата от «Слуги Народа» главе государства уже подсказали – это глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, у которого были свои причины влезть в ситуацию.

«Дело в том, что ему кровь из носу нужно остаться на должности главы облсовета и в новом созыве. Если отмести всех идеологических оппонентов, судьба коалиции в облсовете напрямую зависит от голосов ОПЗЖ и Блока Вилкула. Именно поэтому Олейник предложил свою действенную помощь на выборах в Кривом Роге в первом туре Вилкулу-старшему, а во втором — ОПЗЖ», - отмечает автор материала.

Источники издания в областном совете Днепропетровщины утверждают, что Олейник лично дал распоряжение сгонять бюджетников на избирательные участки с твердой установкой «голосовать за Павлова». Кроме того, Олейник помог с избирательными комиссиями.

«Поскольку все бизнес-интересы Олейника завязаны на подрядах, тендерах от государства и, конечно же, бюджетных деньгах, то сохранение своей должности для него стало вопросом жизни и смерти. Учитывая то, что к Святославу Олейнику огромный интерес испытывают НАБУ и ГФС, потеря влияния в регионе может и вовсе бесславно закончить его политическую карьеру. », - резюмирует автор статьи.

Журналисты отмечают, что проигранные выборы - это громкая пощечина главе государства, и, судя по инсайдам из ОП, Зеленский не намерен оставлять эту ситуацию без реакции.