Детективам НАБУ придется понести ответственность за фабрикацию доказательств и безосновательные обвинения по делу «Роттердам +»

Об этом заявил бывший глава НКРЭКП Дмитрий Вовк.

«Неизбежно «детективам» придется понести ответственность за свои действия по фальсификации дела, нарушения законодательства и злоупотребления правами ради удовлетворения своих амбиций и политических задач руководства», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Вовка, безосновательное расследование этого дела обошлось налогоплательщикам в более 100 млн грн.

«Ценность для тех, кого безосновательно обливали медийным и процессуальным грязью 4 года в цифровом выражении вообще не исчисляется», - добавил Вовк.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +» еще 27 августа 2020 из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах доказательств вреда от формулы или осуществления кем бы то ни было уголовным преступлением. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.

Законность действий прокуроров, решили закрыть дело, подтвердил также Высший антикоррупционный суд.