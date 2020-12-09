Генпрокуратура продвинулась в расследовании хищения средств банка «Фінанси та Кредит» с помощью Финмониторинга

Правоохранители получили ценную информацию о вмешательстве со стороны высокопоставленных чиновников, связанных с подозреваемыми. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети "Фейсбук" поделилась успехамии и поблагодарила тех, кто оказал помощь в этом деле.

"Хорошие и важные новости. «Олигархи» - это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень ощутимого результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит»", - заявила глава Офиса.

По ее словам, сейчас прокуроры изучают и систематизируют информацию о вмешательстве в работу правоохранительных органов и судей. Если она подтвердится, то сведения о причастных тут же внесут в реестр досудебных расследований. Накануне Офис Генпрокурора также передал АРМА арестованное имущество и активы, которые принадлежали конечному бенефициару банка, включая 26 объектов недвижимости. Если суд одобрит конфискацию, эти средства пополнят государственный бюджет.

"Хочу выразить отдельную благодарность всему руководству Агентства по розыску и менеджмента активов, а именно Виталию Сигидин, Владимиру Павленко и Филиппу Пронину за слаженную работу и готовность принимать государственные решения. Также хочу поблагодарить руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины в лице ее руководителя Игоря Черкасского", - подытожила Ирина Венедиктова.

Напомним, обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" – это попытки НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование – Офис генпрокурора

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