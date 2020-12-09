Министр культуры Александр Ткаченко попал в список топ-коррупционеров 2020 по версии сайта «Podrobnosti.ua».
Речь идет о коррупционных скандалах, связанных с его незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове и о скандале с приватизацией Одесской киностудии, сообщает ГолосUA.
Согласно расследованию программы Bihus.info, бывший гендиректор “1 + 1 media”, а ныне министр культуры Александр Ткаченко пользуется незадекларированной недвижимостью на Трухановом острове.
Это целый комплекс из большого дома и двух домиков поменьше. На территории есть маленькое озеро. Участок был предназначен под строительство.
Кроме того, Ткаченко замешан в скандале с приватизацией Одесской киностудии. Министр злоупотреблял служебным положением, будучи главой профильного комитета ВРУ, который рассматривал законопроект 0896, одним из пунктов которого как раз и была приватизация киностудии. 50% и минус одну акцию получил инвестор “Новая киностудия” во главе с министром Александром Ткаченко. Можно было бы подумать, что Ткаченко собирается снимать там кино, но потом оказалось, что партнером Ткаченко стал киевский застройщик – Андрей Вавриш, который с 2018 года является совладельцем киностудии. Это он подтвердил в интервью Bihus.info.
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Учитывая то, что киностудии принадлежит целых 5 гектаров наиболее дорогой земли в Одессе – на берегу моря, можно сделать вывод, что партнеры точно не кино будут снимать, а заниматься застройкой.