«Батькивщина» согласилась проголосовать за новый государственный бюджет при условии получения в свое управление Государственной продовольственно-зерновой корпорации и нескольких министерских портфелей

Как пишет Политрада, из-за расхождений в «Слуге народа» и потери монобольшинства в Верховной Раде руководство страны вынуждено договариваться с другими политическими силами для голосования по определенным инициативам. Сейчас актуальной темой стало голосование за новый государственный бюджет.

По данным УП, у Тимошенко было несколько встреч на Банковой, где она пыталась стать полезной новой власти. В начале октября Тимошенко приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.

Лидерка "Батькивщины" не против третий раз стать премьер-министром Украины. Как признаются некоторые депутаты "Слуги народа", ко многим из них подходили депутаты "Батькивщины" с "дружественными разговорами", что Тимошенко (в отличие от "посредственного" Алексея Гончарука) "очень усилила бы президента Зеленского".

По последним данным, власти ведут переговоры с фракцией «Батькивщина» для получения 19 голосов в поддержку проекта. Взамен политическая сила хочет получить министерские портфели в Минэкологии и в будущем Минагро, а также управление Государственной продовольственно-зерновой корпорацией.

Как выяснилось, корпорацию уже начали передавать в собственность политсилы. Так, 6 октября 2020 года Министерство экономики Украины назначило скандального управленца Андрея Власенко и. о. заместителя председателя правления АТ «ГПЗКУ».

Известно, что Власенко состоял в «Батькивщине» с 2015 года и по списку партии прошел в Николаевский областной совет. В 2018 пошел на повышение в Киев, возглавив ГП «Укрліктрави», откуда был уволен 27 октября этого года с формулировкой «на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей».

На момент его увольнения предприятие задолжало 12 миллионов гривен. После этого на нем запустили внеплановый внутренний аудит.

Назначение Власенко на должность и. о. главы ГПЗКУ может быть связано как раз с потерей «Слугами народа» монобольшинства в Раде, ведь у руководства страны вновь появилась причина искать союзников в других партиях, а «Батькивщина», судя по всему, пыталась лоббировать назначение Власенко на должность главы ГПЗКУ еще в прошлом году. Впрочем, тогда эту информацию «слили», и все закончилось скандалом.