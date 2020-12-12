11 декабря в Тренинговом центре проходила аттестация прокуроров региональных прокуратур

Среди других аттестацию проходил А. Жерновой, которого обвиняют в попытке рейдерского захвата предприятия украинского производителя "Семки", пишет Антикор.

По результатам заседания комиссии прокурора Жернового переаттестировано не было.

Представители трудового коллектива "Семки" целый день митинговали под стенами центра, чтобы не дать восстановиться на службе прокурору, который пытался рейдерским путем завладеть предприятием. Выводом комиссии работники остались довольны.

"Таким людям, как Жерновой не место в прокуратуре. Поэтому мы приветствуем негативное решение комиссии по нему. Мы поддерживаем курс президента на обновление в силовых органах власти. Надеемся, что история прокуроров-рейдеров станет показательной для всех людей в погонах, которые используют закон в целях собственной наживы", - заявил рабочий «Семок» Николай Кошкин.

Напомним, что коллегу Жернового - первого заместителя прокурора области Рубана был уволен решением шестой кадровой комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур, в том числе после широкого резонанса в прессе, относительно его участия в рейдерском восторге предприятия, производящего "Семки".