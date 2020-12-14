Наблюдательные советы государственных компаний в Украине оказались значительно менее эффективными, чем ожидалось. Причина – в несбалансированности их полномочий и ответственности.

Об этом в авторской колонке в издании MINTRANS пишет глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

«Действующее законодательство позволяет членам наблюдательных советов непосредственно вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний (чего нет, например, в подавляющем большинстве стран ЕС); «независимость» членов наблюдательных советов ими самими воспринимается как самоуправство; влияние правительства на Наблюдательные Советы ограничен правом увольнения их членов, однако никаких критериев для оценки их деятельности, законодательством не предусмотрено», – отмечает нардеп.

Наблюдательные советы государственных компаний-необходимый инструмент для того, чтобы защитить государственную собственность от произвола чиновников. Но неправильное регулирование их деятельности, по мнению Александра Скичко, приводит наоборот к большим потерям, о чем свидетельствуют, например, результаты работы «Укрзализныци».

«Начиная с 2015 году не решается судьба кредита, полученного от российского банка в сумме 200 млн долларов США под 12% годовых! Сейчас эффективная ставка 8%, и есть возможность перекредитоваться под более низкий процент или реструктуризировать его. Но для этого нужно решение наблюдательного совета. Экономия даст минимум $8 млн в год, а это $40 млн за пять лет. Что такое $40 млн долларов для «УЗ»? Это либо 40 новых пассажирских вагонов, либо почти 1200 грузовых полувагонов», – пишет Скичко.

Также, по его словам, Наблюдательный совет УЗ на два с половиной года затормозила использования кредита на электрификацию железнодорожных путей, не смогла согласовать закупку 205 электровозов и более пол года не могла назначить новое правление. В итоге, фактически неуправляемая в течение 6 месяцев «Укрзализныця» завершает год с убытком 12-14 миллиардов гривен.

Такие показатели, по словам Александра Скичко, абсолютно несовместимы со сверхвысоким вознаграждением – даже выше, чем в ЕС, которое получают за свою работу члены Наблюдательного совета «УЗ»: «в среднем, уровень ежемесячного вознаграждения у председателя наблюдательного совета «УЗ» за последние два года составил 690 тыс. грн. (23 тыс. евро). А председатель наблюдательного совета Deutsche Bahn получал 8,75 тыс. евро в месяц».

Нормативную базу, которая регулирует деятельность наблюдательных советов нужно безотлагательно менять-утверждает Александр Скичко. Прежде всего, новое законодательство, по его мнению, должно четко определить квалификационные требования к членам наблюдательных советов, их полномочия и обязанности, подходы к оценке их деятельности, условия и виды санкций за невыполнение наблюдательными советами своих обязанностей. Ежемесячное вознаграждение членов наблюдательных советов, считает нардеп, должно быть прямо зависимым от показателей деятельности компаний и не превышать установленного законом предела.