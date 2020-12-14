Предусмотренные в проекте госбюджета-2021 полмиллиарда на интернет в селах вызывают много вопросов. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в колонке для Цензор.нет.



«Изначально чиновники говорили, что для этих целей необходимо 5 млрд, в первом чтении бюджета предложили 850 млн, а до второго чтения дожило всего 500 млн (т.е. 10% от необходимого). Выходит, что даже если представить, что деньги будут выделены, то они решат проблему в крайне малой степени», - написал Сазонов.



По его словам, проведение интернета в села – проект важный, но эффективность предлагаемого властью подхода к его реализации сомнительна, поскольку не дает возможности проконтролировать использование выделяемых на проект 500 млн грн бюджетных средств.



«Делать это предлагается не централизовано, а путем выделения субвенций местным бюджетам (читай – ОТГ). Т.е. средства размываются на сотни микропроектов, отследить эффективность целевого использование которых не представляется возможным», - подчеркнул Сазонов.



Ранее экс-депутат Борислав Береза назвал подозрительной идею правительства выделить в следующем году из госбюджета 500 млн грн на широкополосный доступ к Интернет в селах. Он считает нецелесообразным решение этой задачи за счет государственных средств, прогнозируя, что деньги попросту будут украдены.



Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть 15 декабря проект закона «О государственном бюджете на 2021 год», подготовленный правительством ко второму чтению.