Экс-заместитель главы комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза раскритиковал бездеятельность членов Наблюдательного совета «Укрзализныци». Об этом он заявил в эфире авторской программы «Под личный контроль».

«Чтобы реформы удались, антикоррупционные органы наконец проснуться и рыть землю яростно и безжалостно, хватая коррупционеров за руки. Да и посмешище в лице главного железнодорожного «антикоррупционера» Лещенко стоит заменить на кого-то более профессионального, как и остальные сомнительных персонажей в Наблюдательном совете УЗ», - завил Береза.

По его мнению, огромные зарплаты в набсовете контрастируют с реальной эффективностью этого органа: «Зарплаты руководства и членов Наблюдательного совета «Укрзализныци», их полномочия и функции - отдельная больная тема. Ее можно описать тремя словами: дорого, бессмысленно, вредно для бюджета».

Особое возмущение Борислава Березы вызвали махинации Лещенко с доплатами за проведенную антикоррупционную деятельность.

«И как вишенка на торте - еще 10% сверху своей зарплаты Сергей Лещенко получает как глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, образованного при Наблюдательном Совете УЗ. Он еще и Андерса Ослунда туда взял! Достойная пара! кажите, может кто слышал, как Лещенко озвучил хотя бы одно обвинение кому-то в «Укрзализныце»? Раскрыл хоть малейшую схему, чтобы оправдать свое рыхлое пребывания на этом посту?! Он лишь беспомощно пишет посты и видеообращение в соцсетях», - негодует политик.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро расследовало 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 миллиарда гривен.

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

В сентябре 2020 года во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.