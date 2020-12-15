Активисты нашли плагиат в диссертации Главы Госгеокадастра Романа Лещенко

Об этом сообщают Вести со ссылкой на Антикор.

Речь идет о диссертации руководителя земельного ведомства и ассистента кафедры финансового права Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко Романа Лещенко на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему "Финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов". Общественники указывают: в работе присутствует академический плагиат.

"В тексте диссертации выявлено значительное количество случаев академического плагиата, преимущественно в виде воспроизведения текстовых фрагментов в переводе на украинский, соответствующих текстам исследований на русском языке", — говорится в заявлении.

В частности, в работе Лещенко "позаимствованы" фрагменты из пособий и научных работ российских ученых. Например, Гуртова "Сбережения населения как инвестиционный ресурс социально-экономического развития страны" (Москва-2001), Соколова "Теоретические аспекты оффшорного бизнеса" (Москва-2002), Кочкиной "Создание и функционирование оффшорных зон в Европе и их значение для России" (Москва-2002), Медведевой "Основы международного бизнеса" и другие.

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"В диссертации присутствуют текстовые фрагменты со ссылкой на первоисточник, которые полностью соответствуют аналогичным исследованием того же источника другими авторами, произведенными ранее… Соответственно Роман Лещенко защитил диссертацию и получил научную степень в нарушение Закона Украины "Об образовании", — заявляет общественная организация.

Авторы заявления обратились в Минобразования Украины, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, Комитеты ВРУ по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам образования, науки и инноваций с требованием привлечь Романа Лещенко к дисциплинарной ответственности, лишить его научного руководителя и официальных оппонентов права участвовать в работе специализированных ученых советов сроком на 2 года, а КНУ им. Т.Г.Шевченко — аккредитации постоянно действующего Специализированного ученого совета и права создавать разовые специализированные советы сроком на 1 год.