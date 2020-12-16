Власть должна остановить рост тарифов на комуслуги, а не придумывать новые наказания для должников.

Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, вместо того, чтобы наказывать должников, власть должна пересмотреть тарифы.

«За год стоимость коммунальных услуг выросла на 57%, а власть, вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует жестко бороться с неплательщиками. Запретить выезд за границу, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием, в планах даже отбирать квартиры. «Наш край» требует от власти остановить рост тарифов на комуслуги, а не наказывать должников», – отметил нардеп.

Власть, подчеркнул Шахов, должна предлагать конкретные пути снижения тарифов.

«Прежде всего, нужно расширить финансирование программ, которые будут помогать людям внедрять программы энергоэффективности, а также провести аудит целевого использования заложенных в тариф средств на энергосбережение», – убежден он.

Он призвал власти не придумывать новые наказания для должников, а найти пути для снижения тарифов.

«Все возможности для снижения тарифов у власти есть, нужно только их использовать», – подытожил Сергей Шахов.

Напомним, по данным Госстата, За октябрь украинцам насчитали 11 миллиардов гривен за предоставление коммунальных услуг. Это на 57% больше, чем год назад – тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 миллиардов.