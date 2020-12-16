Сьогодні у Києві відбувся круглий стіл «Проросійський колабораціонізм в Україні та методи боротьби з ним», організатором якого виступила партія «Національний Корпус». В заході взяли участь народні депутати, юристи, профільні експерти та представники громадськості.

Про це повідомляє прес-служба Національного корпусу.

Під час круглого столу керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін сказав про те, що в умовах 7-го року війни в Україні проблема колабораціонізму є вкрай важливою темою для українського суспільства: співпрацю з ворогом демонструють як представники державних і місцевих органів влади, так і звичайні громадяни.

«З самого початку російсько-української війни ми бачили багато прикладів та форм співпраці з ворогом. На рівні міських рад здавали міста ворогу, представники правоохоронних органів передавали зброю та цінну інформацію. В Україні вільно існують проросійські колаборанти, яких дуже важко притягнути до відповідальності, які активно борються з проукраїнськими силами та працюють проти України», – зазначив Жорін, нагадавши про колишнього мера Слов’янська Нелю Штепу, яка співпрацювала з ватажком терористів Стрєлковим і здала місто окупантам. Втім, в результаті була реабілітована та навіть балотувалась в мери під час останніх місцевих виборів в Україні.

Одним з дієвих механізмів для вирішення проблеми, зазначив представник Нацкорпусу, є ухвалення закону, що регулює питання боротьби з колабораціонізмом. Такий законопроект «Про захист української державності від проявів колабораціонізму» був розроблений за участі юристів партії.

Боротьба з колабораціонізмом, вважають у Нацкорпусі, має об’єднати всі проукраїнські сили у суспільстві. Попри численні звернення до Офісу Президента відповідний проект закону та сама проблема співпраці з ворогом ігноруються владою.

«Національний Корпус неодноразово закликав ініціювати розгляд закону про колаборантів. Зокрема, під час масштабних акцій біля Офісу президента 24 серпня і 14 жовтня 2020 року», – нагадав Максим Жорін.

В ході круглого столу юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило презентував законопроект «Про захист української державності від проявів колабораціонізму», представивши основні положення документу. За його словами, проект закону на законодавчому рівні закріплює поняття та усі складові явища колабораціонізму, чітко окреслює відповідальність за такі дії.

Народні депутати України, що взяли участь у заході, висловили готовність продовжувати роботу над розв’язанням цієї серйозної проблеми. За підсумками круглого столу було створено робочу групу для доопрацювання законопроекту, підготовки його до реєстрації та ухвалення у Верховній Раді. До складу робочої групи увійшли представники Національного Корпусу, експерти та народні депутати. Робоча група є відкритою для долучення.