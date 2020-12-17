В среду, 16 декабря, Ассоциация адвокатов Украины направила открытое обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с требованием возобновить нарушенные профессиональные права и прекратить политическое преследование адвоката Владимира Богатыря.

Об этом сообщает пресс-служба АПУ.

"В адрес АПУ очередной раз поступила информация относительно безосновательного и политически мотивированного уголовного преследования адвоката Владимира Богатыря со стороны должностных лиц Офиса Генпрокурора и Главного следственного управления СБУ" - говорится в сообщении ассоциации.

Также в обращении говорится о систематических нарушениях профессиональных прав защитников адвоката Владимира Богатыря. В частности, сотрудники прокуратуры не допускают их к материалам уголовного производства.

"Кроме того, речь идет и о постановление заместителя генпрокурора от 28.09.2020 года, которым признано неэффективность проведения досудебного расследования в уголовном производстве №42017000000003538 от 07.11.2017 года, следствие по которому осуществляется уже более 6 лет", - говорится в заявлении ассоциации.